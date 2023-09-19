Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 сентября.

Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Одессе сегодня
19 сентября 2023 06:30
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 сентября, одесситов ждет солнечный, но прохладный день. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.
- Температура ночью 15 – 17°С, днем 23 – 25°С.
- Температура морской воды 21 – 22°С.
- Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.
- Температура ночью 12 – 17°С, местами до 9°С, днем 23 – 28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Во вторник, 19 сентября, в Украине ожидается теплая сухая погода. Осадки прогнозируют только в западных регионах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.