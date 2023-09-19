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Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Одессе сегодня

19 сентября 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 сентября.
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 19 сентября, одесситов ждет солнечный, но прохладный день. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.
  • Температура ночью 15 – 17°С, днем ​​23 – 25°С.
  • Температура морской воды 21 – 22°С.
  • Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
  • Влажность — 58%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.
  • Температура ночью 12 – 17°С, местами до 9°С, днем ​​23 – 28°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 19 сентября, в Украине ожидается теплая сухая погода. Осадки прогнозируют только в западных регионах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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