Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 сентября.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 сентября, одесситов ждет солнечный, но прохладный день. Температура воздуха ночью опустится до 9 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура ночью 15 – 17°С, днем ​​23 – 25°С.

Температура морской воды 21 – 22°С.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.

Температура ночью 12 – 17°С, местами до 9°С, днем ​​23 – 28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Во вторник, 19 сентября, в Украине ожидается теплая сухая погода. Осадки прогнозируют только в западных регионах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.