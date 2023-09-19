Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 вересня

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 вересня, на одеситів чекає сонячний, але прохолодний день. Температура повітря вночі опуститься до 9 градусів. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі 15 – 17°С, вдень 23 – 25°С.

Температура морської води 21 – 22°С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура вночі 12 – 17°С, місцями до 9°С, вдень 23 – 28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 19 вересня, в Україні очікують теплу суху погоду. Опади прогнозують лише у західних регіонах. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.