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Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Одесі сьогодні

19 вересня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 вересня
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 19 вересня, на одеситів чекає сонячний, але прохолодний день. Температура повітря вночі опуститься до 9 градусів. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
  • Температура вночі 15 – 17°С, вдень 23 – 25°С.
  • Температура морської води 21 – 22°С.
  • Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
  • Вологість — 58%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
  • Температура вночі 12 – 17°С, місцями до 9°С, вдень 23 – 28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У вівторок, 19 вересня, в Україні очікують теплу суху погоду. Опади прогнозують лише у західних регіонах. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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