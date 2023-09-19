Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 вересня

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Одесі сьогодні
19 вересня 2023 06:30
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 вересня, на одеситів чекає сонячний, але прохолодний день. Температура повітря вночі опуститься до 9 градусів. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
- Температура вночі 15 – 17°С, вдень 23 – 25°С.
- Температура морської води 21 – 22°С.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
- Температура вночі 12 – 17°С, місцями до 9°С, вдень 23 – 28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У вівторок, 19 вересня, в Україні очікують теплу суху погоду. Опади прогнозують лише у західних регіонах. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.