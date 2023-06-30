Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 июня.

Женщина отдыхает в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня одесситов и жителей области ожидает улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 77%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

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В пятницу, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.