Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 июня.

Солнечно, но ветрено: детальный прогноз погоды в Одессе
30 июня 2023 06:30
Женщина отдыхает в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня одесситов и жителей области ожидает улучшение погодных условий. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 18–19°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 77%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 30 июня, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождей и гроз. Тем не менее, температура воздуха постепенно идет на повышение. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.