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Сонячно, але вітряно: детальний прогноз погоди в Одесі

30 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 червня
Жінка відпочиває в парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 28 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 18-19°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 77%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.

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