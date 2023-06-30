Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 червня

Сонячно, але вітряно: детальний прогноз погоди в Одесі
30 червня 2023 06:30
Жінка відпочиває в парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 28 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У п'ятницю, 30 червня, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощів і гроз. Проте температура повітря поступово йде на підвищення. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.