Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 червня

Жінка відпочиває в парку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні на одеситів та мешканців області чекає покращення погодних умов. Температура повітря прогріється до 28 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 18-19°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 77%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

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