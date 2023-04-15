Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 апреля.

Прогулка по солнечному дню у моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Исходные одесситы порадуют теплом. Синоптики прогнозируют 15 апреля в Одессе пасмурный день, но с прояснением.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 78%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одесской области — 15 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

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