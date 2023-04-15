Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 15 апреля.

Солнечно, но ветрено: какой будет погода в Одессе сегодня
15 апреля 2023 06:30
Прогулка по солнечному дню у моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Исходные одесситы порадуют теплом. Синоптики прогнозируют 15 апреля в Одессе пасмурный день, но с прояснением.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 78%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.
- Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-10°С, днем 13-18°С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Прогноз погоды в Украине
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