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Сонячно, але вітряно: якою буде погода в Одесі сьогодні

15 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 квітня
Прогулянка сонячним днем біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні одеситів порадують теплом. Синоптики прогнозують 15 квітня в Одесі хмарний день, але з проясненням. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
  • Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 78%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Одеській області — 15 квітня. Фото: meteo.ua
Погода в Одеській області — 15 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У суботу, 15 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Проте весняне тепло не за горами. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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