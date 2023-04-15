Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 квітня

Прогулянка сонячним днем біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Вихідні одеситів порадують теплом. Синоптики прогнозують 15 квітня в Одесі хмарний день, але з проясненням.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість повітря — 78%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області — 15 квітня. Фото: meteo.ua

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