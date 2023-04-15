Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 15 квітня

Сонячно, але вітряно: якою буде погода в Одесі сьогодні
15 квітня 2023 06:30
Прогулянка сонячним днем біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Вихідні одеситів порадують теплом. Синоптики прогнозують 15 квітня в Одесі хмарний день, але з проясненням.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 78%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ.
- Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 13-18°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Прогноз погоди в Україні
У суботу, 15 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Проте весняне тепло не за горами. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.