Какая будет погода в Одессе и области

Одесситы кормят чаек на морском побережье. Фото: Новини.LIVE

Теплая погода порадует одесситов ярким солнцем. Синоптики прогнозируют 25 апреля в Одессе переменную облачность, но с прояснением.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 79%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 13-18°С.

На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 25 апреля, погода в Украине будет теплой. На западе и востоке прогнозируют дождь, в центральных регионах — переменную облачность, без осадков. На севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь в Житомирской области. На юге — переменная облачность, без осадков.