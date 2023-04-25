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Солнечно, но ветрено: какой будет погода в Одессе сегодня

25 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе и области
Одесситы кормят чаек на морском побережье. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Теплая погода порадует одесситов ярким солнцем. Синоптики прогнозируют 25 апреля в Одессе переменную облачность, но с прояснением.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
  • Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 79%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
  • Температура ночью 4-9°С, днем 13-18°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 25 апреля, погода в Украине будет теплой. На западе и востоке прогнозируют дождь, в центральных регионах — переменную облачность, без осадков. На севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь в Житомирской области. На юге — переменная облачность, без осадков.

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