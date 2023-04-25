Какая будет погода в Одессе и области

Солнечно, но ветрено: какой будет погода в Одессе сегодня
25 апреля 2023 06:30
Одесситы кормят чаек на морском побережье. Фото: Новини.LIVE
Теплая погода порадует одесситов ярким солнцем. Синоптики прогнозируют 25 апреля в Одессе переменную облачность, но с прояснением.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 79%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ночью и утром местами слабый туман.
- Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-9°С, днем 13-18°С.
- На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 25 апреля, погода в Украине будет теплой. На западе и востоке прогнозируют дождь, в центральных регионах — переменную облачность, без осадков. На севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь в Житомирской области. На юге — переменная облачность, без осадков.