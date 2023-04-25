Якою буде погода в Одесі та області

Одесити годують чайок на морському узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Тепла погода порадує одеситів яскравим сонцем. Синоптики прогнозують 25 квітня в Одесі мінливу хмарність, але з проясненням.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 79%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 13-18°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 25 квітня, погода в Україні буде тепла. На заході та сході України дощитиме, у центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На півночі країни також буде мінлива хмарність, дощитиме на Волині, Рівненщині, невеликий дощ буде на Житомирщині. На півдні — мінлива хмарність, без опадів.