Якою буде погода в Одесі та області

Сонячно, але вітряно: якою буде погода в Одесі сьогодні
25 квітня 2023 06:30
Одесити годують чайок на морському узбережжі. Фото: Новини.LIVE
Тепла погода порадує одеситів яскравим сонцем. Синоптики прогнозують 25 квітня в Одесі мінливу хмарність, але з проясненням.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 79%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-9°С, вдень 13-18°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 25 квітня, погода в Україні буде тепла. На заході та сході України дощитиме, у центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На півночі країни також буде мінлива хмарність, дощитиме на Волині, Рівненщині, невеликий дощ буде на Житомирщині. На півдні — мінлива хмарність, без опадів.