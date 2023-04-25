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Сонячно, але вітряно: якою буде погода в Одесі сьогодні

25 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Одесі та області
Одесити годують чайок на морському узбережжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Тепла погода порадує одеситів яскравим сонцем. Синоптики прогнозують 25 квітня в Одесі мінливу хмарність, але з проясненням. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 13-15°С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер південний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 4-9°С, вдень 13-18°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 25 квітня, погода в Україні буде тепла. На заході та сході України дощитиме, у центральних регіонах прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На півночі країни також буде мінлива хмарність, дощитиме на Волині, Рівненщині, невеликий дощ буде на Житомирщині. На півдні — мінлива хмарність, без опадів.

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