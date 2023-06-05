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По-летнему тепло и ветрено: какой будет погода в Одессе сегодня

5 июня 2023 06:33
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе 5 июня.
Одесситы отдыхают на морском побережье. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют 5 июня в течение дня солнечную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 24°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С.
  • Температура морской воды 18–19°С.
  • Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 57%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Подробный прогноз погоды в Украине 5 июня читайте в нашем материале.

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