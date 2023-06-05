Прогноз погоды в Одессе 5 июня.

По-летнему тепло и ветрено: какой будет погода в Одессе сегодня
5 июня 2023 06:33
Одесситы отдыхают на морском побережье. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют 5 июня в течение дня солнечную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 24°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С.
- Температура морской воды 18–19°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 57%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Подробный прогноз погоды в Украине 5 июня читайте в нашем материале.