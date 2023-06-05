Прогноз погоды в Одессе 5 июня.

Одесситы отдыхают на морском побережье. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют 5 июня в течение дня солнечную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 24°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-14°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 18–19°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 57%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украину надвигается антициклон Xamara. Так, в понедельник, 5 июня, ожидается сухая малооблачная погода.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Подробный прогноз погоды в Украине 5 июня читайте в нашем материале.