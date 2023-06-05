Прогноз погоди в Одесі 5 червня

Сонячно, але вітряно: якою буде погода в Одесі сьогодні
5 червня 2023 06:33
Одесити ніжаться на морському узбережжі. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують протягом дня 5 червня сонячну погоду без опадів. Температура повітря прогріється до 24°С тепла.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 12-14°С, вдень 22-24°С.
- Температура морської води 18-19°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 57%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
В Україну насувається антициклон Xamara. Так, у понеділок, 5 червня, очікується суха малохмарна погода.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.
Детальний прогноз погоди в Україні 5 червня читайте у нашому матеріалі.