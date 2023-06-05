Прогноз погоди в Одесі 5 червня

Одесити ніжаться на морському узбережжі. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують протягом дня 5 червня сонячну погоду без опадів. Температура повітря прогріється до 24°С тепла.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 18-19°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість повітря — 57%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україну насувається антициклон Xamara. Так, у понеділок, 5 червня, очікується суха малохмарна погода.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Детальний прогноз погоди в Україні 5 червня читайте у нашому матеріалі.