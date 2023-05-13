Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 13 мая.

Солнечно будет в некоторых районах: какой будет погода в Одесской области
13 мая 2023 06:30
Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
В субботу одесситов ожидает теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +14 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 17-19°С.
- Температура морской воды 13–14°С.
- Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-9°С, днем 17-22°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики сделали новый прогноз погоды на 13 мая. В субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.