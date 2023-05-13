Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 13 мая.

Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В субботу одесситов ожидает теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +14 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 17-19°С.

Температура морской воды 13–14°С.

Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 17-22°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики сделали новый прогноз погоды на 13 мая. В субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди. Подробный прогноз погоды — читайте в материале.