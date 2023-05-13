Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 13 травня

Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В суботу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +14 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 17-19°С.

Температура морської води 13-14°С.

Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 17-22°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики зробили новий прогноз погоди на 13 травня. У суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.