Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 13 травня

Сонячно буде в деяких районах: якою буде погода в Одеській області
13 травня 2023 06:30
Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
В суботу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +14 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 17-19°С.
- Температура морської води 13-14°С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-9°С, вдень 17-22°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики зробили новий прогноз погоди на 13 травня. У суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі. Детальний прогноз погоди — читайте в матеріалі.