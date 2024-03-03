Солнечно будет весь день — синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе.

Человек наслаждается солнцем. Фото: Новости.

Погода в Одессе завтра, 4 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер западный — 2 м/с.

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-западный — 3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +9°C. Ветер западный до 3 м/с.

Восход солнца: 4 марта солнце взойдет в 06:29.

Заход: 4 марта солнце будет заходить в 17:47.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 54 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Солнечно.

Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+5°С, днем +7...+12°С.

На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.

Прогноз погоды в Украине на 4 марта.

В Украине в понедельник ожидается температура воздуха от умеренной до высокой. Днем температура будет от +7 до +11 °С, на западе страны +10 до +15 °С.

В западных областях кроме Тернопольской и Хмельницкой пройдут дожди. На территории Украины сохраняется сухая погода.

Напомним, погода не перестает удивлять украинцев. Первый весенний дождь накроет несколько областей Украины в понедельник, 4 марта. В то же время, температура воздуха будет в пределах +10 °С.