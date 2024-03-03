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Сонячно буде весь день — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі

3 березня 2024 16:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Сонячно буде весь день — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі
Чоловік насолоджується сонцем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 4 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер західний — 2 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південно-західний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +9 °C.  Вітер південно-західний — 4 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +9 °C. Вітер західний — до 3 м/с. 

Схід сонця: 4 березня сонце зійде о 06:29.
Захід сонця: 4 березня сонце заходитиме о 17:47.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 54 хвилини.

Сонячно буде весь день — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С.
  • На автошляхах області місцями буде димка, видимість до 2 км.

Прогноз погоди в Україні на 4 березня

В Україні у понеділок очікується температура повітря від помірної до високої. Вдень температура становитиме +7 до +11 °С, на заході країни +10 до +15 °С.

У західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, пройдуть дощі. На території України зберігатиметься суха погода.

Нагадаємо, погода не припиняє дивувати українців. Перший весняний дощ накриє кілька областей України у понеділок, 4 березня. Водночас температура повітря буде в межах +10 °С.

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Одеса
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