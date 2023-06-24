Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июня.

Женщина работает под дождем. Фото: Новини.LIVE

Выходные у одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 79%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее температура воздуха будет высокой. Подробный прогноз читайте в материале.