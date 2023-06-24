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Солнечно не всюду: где в Одесской области будет облачный день с дождем

24 июня 2023 06:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июня.
Женщина работает под дождем. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Выходные у одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
  • Температура морской воды 22-23°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 79%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем кратковременный дождь, гроза, град.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В выходные, 24-25 июня, почти по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами. Тем не менее температура воздуха будет высокой. Подробный прогноз читайте в материале.

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