Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 24 июня.

Солнечно не всюду: где в Одесской области будет облачный день с дождем
24 июня 2023 06:40
Женщина работает под дождем. Фото: Новини.LIVE
Выходные у одесситов начнутся с теплого солнечного дня. Между тем, в области ожидается дождь с грозой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 79%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза, град.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость добра.
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