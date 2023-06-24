Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 червня

Сонячно не всюди: де на Одещині буде хмарний день з дощем
24 червня 2023 06:40
Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE
Вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
- Температура морської води 22-23°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 79%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою. Детальний прогноз читайте в матеріалі.