Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 червня

Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE

Вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 22-23°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 79%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою. Детальний прогноз читайте в матеріалі.