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Сонячно не всюди: де на Одещині буде хмарний день з дощем

24 червня 2023 06:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 24 червня
Жінка біжить під дощем. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вихідні в одеситів розпочнуться з теплого сонячного дня. Тим часом в області очікується дощ з грозою. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.   

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 20-22°С, вдень 28-30°С.
  • Температура морської води 22-23°С. 
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 79%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
  • На автошляхах області видимість добра. 
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 24-25 червня, майже по всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами. Однак температура повітря буде високою. Детальний прогноз читайте в матеріалі.

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