Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 7 июля.

Солнечная и пожарная опасность — прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Погода в Одессе сегодня, 7 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +33 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 7 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+35°C.
- Температура морской воды +23...+24 °C.
Погода в Одесской области 7 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+32°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Одессе и Одесской области с 7 по 10 июля
В последующие пять суток в Одесской области ожидается жаркая погода. В регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Днем столбики термометров будут достигать меток +38 °C.
- 6-8 июля малооблачная погода
- 9-10 июля количество облаков увеличится, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
- Температура морской воды не претерпевает существенных изменений +24 °C
Погода в Украине 7 июля
Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+32 °С. На юге и юго-востоке +30...+34°С. Осадков не ожидается.
Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара . Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.
Читайте Новини.LIVE!