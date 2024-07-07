Прогноз погоды в Одессе и Одесской области на 7 июля.

Люди гуляют под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 7 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +33 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 7 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+35°C.

Температура морской воды +23...+24 °C.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 7 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный 5-10 м/с.

Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+32°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Одессе и Одесской области с 7 по 10 июля

В последующие пять суток в Одесской области ожидается жаркая погода. В регионе сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности. Днем столбики термометров будут достигать меток +38 °C.

6-8 июля малооблачная погода

9-10 июля количество облаков увеличится, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Температура морской воды не претерпевает существенных изменений +24 °C

Температурный график в Одесском регионе на несколько дней. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Погода в Украине 7 июля

Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+32 °С. На юге и юго-востоке +30...+34°С. Осадков не ожидается.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе Украину накроет аномальная жара . Пик температуры будет 8, 10 и 12 июля. В эти дни столбики термометров местами поднимутся до +41 °С.