Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 7 липня

Люди гуляють під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 7 липня, буде увесь день спекотною. В місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +33 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 7 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+35 °C.

Температура морської води +23...+24 °C.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 7 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Одесі та Одеській області з 7 по 10 липня

У наступні п'ять діб на Одещині очікується спекотна погода. У регіоні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначок +38 °C.

6-8 липня малохмарна погода

9-10 липня кількість хмар збільшиться, подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі

Температура морської води не зазнає суттєвих змін +24 °C

Температурний графік в Одеському регіоні на наступні декілька днів. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 7 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+32 °С. На півдні та південному сході +30...+34 °С. Опадів не очікується.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.