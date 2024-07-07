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Сонячно та пожежна небезпека — прогноз погоди в Одесі на сьогодні

7 липня 2024 05:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та Одеській області на 7 липня
Люди гуляють під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 7 липня, буде увесь день спекотною. В місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +33 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 7 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+35 °C.
  • Температура морської води +23...+24 °C.
Погода в Одесі
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 7 липня

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний 5-10 м/с.
  • Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+32 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Одесі та Одеській області з 7 по 10 липня

У наступні п'ять діб на Одещині очікується спекотна погода. У регіоні збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначок +38 °C.

  • 6-8 липня малохмарна погода
  • 9-10 липня кількість хмар збільшиться, подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі
  • Температура морської води не зазнає суттєвих змін +24 °C
Сонячно та пожежна небезпека — прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 3
Температурний графік в Одеському регіоні на наступні декілька днів. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Україні 7 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+32 °С. На півдні та південному сході +30...+34 °С. Опадів не очікується. 

Сонячно та пожежна небезпека — прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 4
Погода в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня Україну накриє аномальна спека. Пік температури буде 8, 10 та 12 липня. У ці дні стовпчики термометрів місцями піднімуться до +41 °С.

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