Погода в Одессе 3 марта: подробный прогноз

Солнечно и тепло: какой будет погода в Одессе и области
Сегодня, 3 марта, одесситов ожидает хорошая погода. Днем горожане смогут насладиться весенними лучами солнца.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 5-10°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2км.
Погода в Украине
В марте 2023 года средняя температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +2...+7°C, что на 2°C выше нормы. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм. Такое количество осадков соответствует норме, только в восточных областях дождей будет перепадать меньше нормы.