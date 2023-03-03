Погода в Одессе 3 марта: подробный прогноз

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 3 марта, одесситов ожидает хорошая погода. Днем горожане смогут насладиться весенними лучами солнца.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 5-10°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2км.

Погода в Украине

В марте 2023 года средняя температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах +2...+7°C, что на 2°C выше нормы. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, в Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм. Такое количество осадков соответствует норме, только в восточных областях дождей будет перепадать меньше нормы.