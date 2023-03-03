Погода в Одесі 3 березня: детальний прогноз

Сонячно та тепло: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Сьогодні, 3 березня, на одеситів чекає гарна погода. Вдень городяни зможуть насолодитись вже весняними променями сонця.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2км.
Погода в Україні
У березні 2023 року середня температура повітря в Україні прогнозується в межах +2...+7°C, що на 2°C вище за норму. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм. Така кількість опадів відповідає нормі, лише у східних областях дощів перепадатиме менше за норму.