Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 5 мая.

Девушки фотографируются у тюльпанов. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 5 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +18 °С днем. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер днем юго-восточный до 5,6 м/с.

Температура ночью +8...+10 °C, днем +16...+18 °C.

Температура морской воды +15...+16 °C.

Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +16...+21 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 мая

На западе Украины, 5 мая, ожидаются кратковременные небольшие дожди и грозы, особенно в областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Температура от +21...+24°C днем, а ночью от +8...+12°C. В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура от +17...+22°C днем, а ночью от +6...+9°C. На юге без осадков, температура от +16...+19 °C днем и от +5...+9 °C ночью. На востоке дожди только в Харьковской области, температура поднимется до +19 ° C днем и до +5 ° C ночью. Холоднее всего будет в Луганской области, где температура опустится до +2 °C. На севере дожди в Черниговской и Сумской областях. Температура от +17...+20°C днем и от +5...+9°C ночью.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.