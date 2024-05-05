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Солнечно и тепло — синоптики дали прогноз погоды в Одессе

5 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 5 мая.
Девушки фотографируются у тюльпанов. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 5 мая, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +18 °С днем. В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер днем юго-восточный до 5,6 м/с.
  • Температура ночью +8...+10 °C, днем +16...+18 °C.
  • Температура морской воды +15...+16 °C.
  • Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.
Солнечно и тепло — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, днем юго-западный, 6-11 м/с.
  • Температура ночью +5...+10 °C, днем +16...+21 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Солнечно и тепло — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды по Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 5 мая

На западе Украины, 5 мая, ожидаются кратковременные небольшие дожди и грозы, особенно в областях: Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Температура от +21...+24°C днем, а ночью от +8...+12°C. В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура от +17...+22°C днем, а ночью от +6...+9°C. На юге без осадков, температура от +16...+19 °C днем и от +5...+9 °C ночью. На востоке дожди только в Харьковской области, температура поднимется до +19 ° C днем и до +5 ° C ночью. Холоднее всего будет в Луганской области, где температура опустится до +2 °C. На севере дожди в Черниговской и Сумской областях. Температура от +17...+20°C днем и от +5...+9°C ночью.

Солнечно и тепло — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня.
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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