Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 5 травня

Дівчата фотографуються біля тюльпанів. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 5 травня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +18 °С вдень. На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер вдень південно-східний до 5,6 м/с.

Температура вночі +8...+10 °C, вдень +16...+18 °C.

Температура морської води +15...+16 °C.

Вітер північно-східний, вдень південно-західний, 6-11м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південно-західний, 6-11м/с.

Температура вночі +5...+10 °C, вдень +16...+21 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди по Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 5 травня

На заході України, сьогодні 5 травня, очікуються короткочасні невеликі дощі та грози, особливо в областях: Волинській, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Температура від +21...+24 °C вдень, а вночі від +8...+12 °C. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура від +17...+22 °C вдень, а вночі від +6...+9 °C. На півдні також без опадів, температура від +16...+19 °C вдень і від +5...+9 °C вночі. На сході дощі лише у Харківській області, температура підніметься до +19 °C вдень і до +5 °C вночі. Найхолодніше буде у Луганській області, де температура опуститься до +2 °C. На півночі дощити у Чернігівській та Сумській областях. Температура від +17...+20 °C вдень і від +5...+9 °C вночі.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.