Солнечно и тепло — синоптики рассказали, какой будет температура воздуха сегодня в Одессе.
Погода в Одессе сегодня, 4 марта, обрадует жителей города солнечным днем. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода - +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утром: ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-западный — 3 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предвидится. Температура воздуха будет +9°C. Ветер западный — до 3 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0...+5°С, днем +7...+11°С.
- На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.
Прогноз погоды в Украине на 4 марта.
В Украине в понедельник ожидается температура воздуха от умеренной до высокой. Днем температура будет от +7 до +11 °С, на западе страны +10 до +15 °С.
В западных областях кроме Тернопольской и Хмельницкой пройдут дожди. На территории Украины сохраняется сухая погода.
Напомним, погода не перестает удивлять украинцев. Первый весенний дождь накроет несколько областей Украины в понедельник, 4 марта. В то же время, температура воздуха будет в пределах +10 °С.
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