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Солнечно и тепло — синоптики рассказали, какой будет температура воздуха сегодня в Одессе.

4 марта 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Солнечно и тепло — синоптики рассказали, какой будет температура воздуха сегодня в Одессе.
Женщина наслаждается солнцем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 4 марта, обрадует жителей города солнечным днем. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода - +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром: ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +4 °C. Ветер юго-западный — 3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет составлять +9 °C. Ветер юго-западный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предвидится. Температура воздуха будет +9°C. Ветер западный — до 3 м/с.

Солнечно и тепло — синоптики рассказали, какой будет температура воздуха сегодня в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0...+5°С, днем +7...+11°С.
  • На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.
Солнечно и тепло — синоптики рассказали, какой будет температура воздуха сегодня в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 4 марта.

В Украине в понедельник ожидается температура воздуха от умеренной до высокой. Днем температура будет от +7 до +11 °С, на западе страны +10 до +15 °С.

В западных областях кроме Тернопольской и Хмельницкой пройдут дожди. На территории Украины сохраняется сухая погода.

Напомним, погода не перестает удивлять украинцев. Первый весенний дождь накроет несколько областей Украины в понедельник, 4 марта. В то же время, температура воздуха будет в пределах +10 °С.

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