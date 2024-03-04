Сонячно та тепло — синоптики розказали якою буде температура повітря сьогодні в Одесі

Жінка насолоджується сонцем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 4 березня, порадує мешканців міста сонячним днем. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +4 °C. Вітер південно-західний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +9 °C. Вітер південно-західний — 4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +9 °C. Вітер західний — до 3 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, вдень +7...+11 °С.

На автошляхах області місцями буде димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 4 березня

В Україні у понеділок очікується температура повітря від помірної до високої. Вдень температура становитиме +7 до +11 °С, на заході країни +10 до +15 °С.

У західних областях, крім Тернопільської та Хмельницької, пройдуть дощі. На території України зберігатиметься суха погода.

Нагадаємо, погода не припиняє дивувати українців. Перший весняний дощ накриє кілька областей України у понеділок, 4 березня. Водночас температура повітря буде в межах +10 °С.