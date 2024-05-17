Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Солнце скроется за облаками — синоптики предупредили о погоде в Одессе arrow

Солнце скроется за облаками — синоптики предупредили о погоде в Одессе

17 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня: 17 мая
Женщина отдыхает в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 мая, погода в Одессе будет пасмурной. Несмотря на ясное утро, днем небо начнет затягивать облака и до конца дня не прояснится. Осадков не предполагается. В целом ожидается прохладный день с небольшим потеплением, температура будет максимально +19 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +8...+10 °C, днем +17...+19 °C.
  • Температура морской воды +13...+14 °C.
  • Ветер юго-западный, до 5 м/с.
Солнце скроется за облаками — синоптики предупредили о погоде в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем местами небольшой дождь.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.
  • На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.
Солнце скроется за облаками — синоптики предупредили о погоде в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 17 мая

Погода в Украине сегодня, 17 мая, будет теплой, но с периодическими дождями и даже грозами. Максимальная температура воздуха будет составлять +22 °C.

В целом, существенных осадков сегодня не прогнозируется, лишь днем на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине, Закарпатье и в восточных областях могут пройти небольшие дожди. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура ночью в среднем по стране составит +4...+9 °C, днем +16...+21 °C и на востоке страны +13...+18 °C. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0 °C, днем температура повысится не более +12 °C.

Солнце скроется за облаками — синоптики предупредили о погоде в Одессе - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.

Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.

погода
Одесса
непогода
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

16 мая 2024
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ