Погода в Одессе и области сегодня: 17 мая

Женщина отдыхает в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 мая, погода в Одессе будет пасмурной. Несмотря на ясное утро, днем небо начнет затягивать облака и до конца дня не прояснится. Осадков не предполагается. В целом ожидается прохладный день с небольшим потеплением, температура будет максимально +19 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +8...+10 °C, днем +17...+19 °C.

Температура морской воды +13...+14 °C.

Ветер юго-западный, до 5 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.

На автодорогах области местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 17 мая

Погода в Украине сегодня, 17 мая, будет теплой, но с периодическими дождями и даже грозами. Максимальная температура воздуха будет составлять +22 °C.

В целом, существенных осадков сегодня не прогнозируется, лишь днем на Сумщине, Черниговщине, Луганщине, Харьковщине, Закарпатье и в восточных областях могут пройти небольшие дожди. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.



Температура ночью в среднем по стране составит +4...+9 °C, днем +16...+21 °C и на востоке страны +13...+18 °C. Между тем на высокогорье Карпат ночью будет около 0 °C, днем температура повысится не более +12 °C.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, накануне Украину накрыл холодный воздух из Арктики. В некоторых областях столбики термометров опустились до -5 °С.



Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.