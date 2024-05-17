Погода в Одесі і області сьогодні: 17 травня

Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі
Сьогодні, 17 травня, погода в Одесі буде похмурою. Попри ясний ранок, вдень небо почнуть затягувати хмари й до кінця дня не розпогодиться. Опадів не передбачається. В цілому очікується прохолодний день з невеликим потеплінням, температура максимально становитиме +19 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +8...+10 °C, вдень +17...+19 °C.
- Температура морської води +13...+14 °C.
- Вітер південно-західний, до 5 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями невеликий дощ.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C.
- На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 17 травня
Погода в Україні сьогодні, 17 травня, буде теплою, проте з періодичними дощами та навіть грозами. Максимальна температура повітря становитиме +22 °C.
Загалом суттєвих опадів сьогодні не прогнозується, лише вдень на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині, Закарпатті та в східних областях можуть пройти невеликі дощі. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
Температура вночі в середньому по країні становитиме +4 °C...+9 °C, вдень +16...+21°C і на сході країни +13...+18 °C. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0 °C, вдень температура підвищиться не більше +12 °C.
Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.
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