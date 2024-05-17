Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі arrow

Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі

17 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні: 17 травня
Жінка відпочиває у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 травня, погода в Одесі буде похмурою. Попри ясний ранок, вдень небо почнуть затягувати хмари й до кінця дня не розпогодиться. Опадів не передбачається. В цілому очікується прохолодний день з невеликим потеплінням, температура максимально становитиме +19 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +8...+10 °C, вдень +17...+19 °C.
  • Температура морської води +13...+14 °C.
  • Вітер південно-західний, до 5 м/с.
Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями невеликий дощ.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C.
  • На автошляхах області місцями туман, видимість 200-500 м.
Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 17 травня

Погода в Україні сьогодні, 17 травня, буде теплою, проте з періодичними дощами та навіть грозами. Максимальна температура повітря становитиме +22 °C. 

Загалом суттєвих опадів сьогодні не прогнозується, лише вдень на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині, Харківщині, Закарпатті та в східних областях можуть пройти невеликі дощі. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

Температура вночі в середньому по країні становитиме +4 °C...+9 °C, вдень +16...+21°C і на сході країни +13...+18 °C. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі буде близько 0 °C, вдень температура підвищиться не більше +12 °C.

Сонце сховається за хмарами — синоптики попередили про погодні умови в Одесі - фото 3
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, напередодні Україну накрило холодне повітря з Арктики. У деяких областях стовпчики термометрів опустилися до -5 °С.

Також ми розповідали про те, коли в Україні можна буде побачити сонячне затемнення та чим це явище буде унікальне.

погода
Одеса
негода
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ