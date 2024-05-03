Погода в Одессе и области сегодня

В Одессе ожидается облачная погода, но теплая погода на сегодня. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 3 мая, погода в Одессе будет теплой и без осадков. Днем ожидается приятная температура до +22°С, однако солнышко почти не будет смотреться из-за облаков. Между тем отметка температуры морской воды поднимется до +15°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.



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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +12...+14°С, днем +20...+22°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +9...+14°С, днем +20..25°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 3 мая

Погода в Украине в пятницу, 3 мая, будет прохладной. Тем не менее, в западных и южных областях прогнозируется майское тепло, а температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+25 °C.

Синптики предупредили, что сегодня ожидается понижение температуры воздуха. Температура воздуха в течение дня составит +16...+19 °C, только в Закарпатье и в южной части будет теплее — +20...+25 °C. Осадков в пятницу не предполагается.

В течение дня 3 мая ветер будет умеренным северо-восточным и восточным.

Погода в Украине сегодня, 3 мая. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.