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Сонце сховається за хмарами — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні

3 травня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі та області сьогодні: 3 травня
В Одесі очікується хмарта, але тепла погода на сьогодні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 3 травня, погода в Одесі буде теплою та без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С, проте сонечко майже не буде виглядати з-за хмар. Між тим, позначка температури морської води підніметься до +15°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
Сонце сховається за хмарами — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +9...+14°С, вдень +20..25°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Сонце сховається за хмарами — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 3 травня

Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде прохолодною. Проте в західних та південних областях прогнозується травневе тепло, а температура повітря буде коливатися у межах +20...+25 °C.

Синптики попередили, що сьогодні очікується зниження температури повітря. Температура повітря протягом дня становитиме +16...+19 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +20...+25 °C. Опадів у п'ятницю не передбачається.

Також упродовж дня 3 травня вітер буде помірним північно-східним та східним.

Сонце сховається за хмарами — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні - фото 3
Погода в Україні сьогодні, 3 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

погода
Одеса
Одеська область
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