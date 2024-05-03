Погода в Одесі та області сьогодні: 3 травня

Сонце сховається за хмарами — синоптики розповіли про погоду в Одесі на сьогодні
Сьогодні, 3 травня, погода в Одесі буде теплою та без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С, проте сонечко майже не буде виглядати з-за хмар. Між тим, позначка температури морської води підніметься до +15°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +9...+14°С, вдень +20..25°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 3 травня
Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде прохолодною. Проте в західних та південних областях прогнозується травневе тепло, а температура повітря буде коливатися у межах +20...+25 °C.
Синптики попередили, що сьогодні очікується зниження температури повітря. Температура повітря протягом дня становитиме +16...+19 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +20...+25 °C. Опадів у п'ятницю не передбачається.
Також упродовж дня 3 травня вітер буде помірним північно-східним та східним.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
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