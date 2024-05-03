Погода в Одесі та області сьогодні: 3 травня

В Одесі очікується хмарта, але тепла погода на сьогодні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 травня, погода в Одесі буде теплою та без опадів. Вдень очікується приємна температура до +22°С, проте сонечко майже не буде виглядати з-за хмар. Між тим, позначка температури морської води підніметься до +15°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +12...+14°С, вдень +20...+22°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +9...+14°С, вдень +20..25°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 3 травня

Погода в Україні у п'ятницю, 3 травня, буде прохолодною. Проте в західних та південних областях прогнозується травневе тепло, а температура повітря буде коливатися у межах +20...+25 °C.

Синптики попередили, що сьогодні очікується зниження температури повітря. Температура повітря протягом дня становитиме +16...+19 °C, лише на Закарпатті та у південній частині буде тепліше — +20...+25 °C. Опадів у п'ятницю не передбачається.

Також упродовж дня 3 травня вітер буде помірним північно-східним та східним.

Погода в Україні сьогодні, 3 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.