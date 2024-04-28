Солнца будет больше — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе
Погода в Одессе завтра, 29 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северо-восточный — 4 м/с.
Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северо-восточный — 6 м/с.
День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +20 °C. Ветер северо-восточный — 9 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +19 °C. Ветер северо-восточный до 9 м/с.
Восход: 29 апреля солнце взойдет в 05:45.
Заход: 29 апреля солнце будет заходить в 20:03.
Продолжительность светового дня: 14 часов и 18 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Облачно с прояснениями.
Погода в Украине 29 апреля
Начало недели будет облачным, но теплым — по всей Украине ожидается около +19…+21 °С. Ночная температура на юге составит +12…+14 °С, в остальных областях — +8…+11 °С.
В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях погода в начале недели будет дождливая, так что заранее подготовьте зонтики, дождевики и непромокаемую обувь.
Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.
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