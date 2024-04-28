Солнца будет больше — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

Женщины сидят на лавочке в центре города. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 29 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +22 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северо-восточный — 4 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северо-восточный — 6 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +20 °C. Ветер северо-восточный — 9 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +19 °C. Ветер северо-восточный до 9 м/с.

Восход: 29 апреля солнце взойдет в 05:45.

Заход: 29 апреля солнце будет заходить в 20:03.

Продолжительность светового дня: 14 часов и 18 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +8...+13 °C, днем +18...+23 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км. Облачно с прояснениями.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 апреля

Начало недели будет облачным, но теплым — по всей Украине ожидается около +19…+21 °С. Ночная температура на юге составит +12…+14 °С, в остальных областях — +8…+11 °С.

В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях погода в начале недели будет дождливая, так что заранее подготовьте зонтики, дождевики и непромокаемую обувь.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, что Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Украине на Пасху 5 мая. По ее словам, тепло начнет увеличиваться с предпасхального понедельника.