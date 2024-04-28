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Сонця буде більше — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра

28 квітня 2024 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Сонця буде більше — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра
Жінки сидять на лавочці у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 29 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі.  Морська вода — +5...+10 °С.  Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер північно-східний — 4 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер північно-східний — 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +20 °C.  Вітер північно-східний — 9 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +19 °C. Вітер північно-східний до 9 м/с. 

Схід сонця: 29 квітня сонце зійде о 05:45.
Захід сонця: 29 квітня сонце заходитиме о 20:03.
Тривалість світлового дня: 14 годин і 18 хвилин.

Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі в перший робочий день тижня - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. Мінлива хмарність.
Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі в перший робочий день тижня - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 квітня

Початок тижня буде хмарним, але теплим — по всій Україні очікується близько +19…+21 °С. Нічна температура на півдні становитиме +12…+14 °С, у решті областей — +8…+11 °С.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській і Миколаївській областях погода на початку тижня буде дощовою, так що заздалегідь підготуйте парасольки, дощовики та водонепроникне взуття.

Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі в перший робочий день тижня - фото 3
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.

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