Сонця буде більше — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра
Погода в Одесі завтра, 29 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +22 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер північно-східний — 4 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер північно-східний — 6 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +20 °C. Вітер північно-східний — 9 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +19 °C. Вітер північно-східний до 9 м/с.
Схід сонця: 29 квітня сонце зійде о 05:45.
Захід сонця: 29 квітня сонце заходитиме о 20:03.
Тривалість світлового дня: 14 годин і 18 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +8...+13 °C, вдень +18...+23 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км. Мінлива хмарність.
Погода в Україні 29 квітня
Початок тижня буде хмарним, але теплим — по всій Україні очікується близько +19…+21 °С. Нічна температура на півдні становитиме +12…+14 °С, у решті областей — +8…+11 °С.
У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській і Миколаївській областях погода на початку тижня буде дощовою, так що заздалегідь підготуйте парасольки, дощовики та водонепроникне взуття.
Нагадаємо, що Діденко спрогнозувала, якою буде погода в Україні на Великдень 5 травня. За її словами, тепло почне збільшуватися з передвеликоднього понеділка.
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