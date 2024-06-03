Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Солнца мало, но будет тепло — стало известно, какой будет погода в Одессе arrow

Солнца мало, но будет тепло — стало известно, какой будет погода в Одессе

3 июня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 3 июня.
Девушка пьет кофе и слушает сообщение. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 3 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны кратковременные дожди в регионе, а в городе — туман. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Утром слабый туман.
  • Температура ночью +17...+19 °C, днем +25...27 °C.
  • Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура морской воды +20...+21°C.
Прогноз погоды в Одессе.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +14...+19 °C, днем +25...30 °C, местами до +33 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одесской области.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 3 июня

В понедельник, 3 июня, ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальных территориях Украины без осадков. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +13…+18 °С, днем в западных и северных областях +20…+25 °С, в других регионах +27…+33 °С.

Солнца мало, но будет тепло — стало известно, какова погода в Одессе сегодня - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.

погода
прогноз погоды
Одесская ОГА
прогнозы
Одесса
Одесская область
синоптик
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня