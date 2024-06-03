Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 3 июня.

Девушка пьет кофе и слушает сообщение. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 3 июня, будет пасмурной, но теплой. Днем и ночью возможны кратковременные дожди в регионе, а в городе — туман. Тем не менее, температура воздуха днем поднимется до +28 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Утром слабый туман.

Температура ночью +17...+19 °C, днем +25...27 °C.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура морской воды +20...+21°C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами кратковременный дождь, гроза.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +14...+19 °C, днем +25...30 °C, местами до +33 °C.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 3 июня

В понедельник, 3 июня, ночью в большинстве северных, центральных, Харьковской областей, днем в Карпатском регионе местами кратковременные дожди, грозы; на остальных территориях Украины без осадков. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +13…+18 °С, днем в западных и северных областях +20…+25 °С, в других регионах +27…+33 °С.

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Погода в Украине в июне 2024 года

Напомним, что Диденко также рассказала, какой будет погода в Украине в начале лета. По ее словам, возможны грозовые ливни или небольшие дожди, также будет наблюдаться пожарная опасность.

Добавим, что синоптики рассказали, чем удивит июнь этого года украинцев. По данным специалистов, первый месяц лета будет теплее, чем в прошлом.