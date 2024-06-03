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Сонця мало, але буде тепло — стало відомо, якою буде погода в Одесі сьогодні

3 червня 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 3 червня
Дівчина п'є каву та слухає повідомлення. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 3 червня, буде похмурою, але теплою. Вдень та вночі можливі короткочасні дощі в регіоні, а в місті туман. Та попри це, температура повітря вдень підійметься до +28 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вранці слабкий туман.
  • Температура вночі +17...+19 °C, вдень +25...27 °C.
  • Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура морської води +20...+21°C.
Прогноз погоди в Одесі
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-західний, вдень південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +14...+19 °C, вдень +25...30 °C, місцями до +33 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Прогноз погоди в Одеській області
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 3 червня

У понеділок, 3 червня, вночі в більшості північних, центральних, Харківської областей, вдень у Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі, грози; на решті територій України без опадів. Вітер буде південно-західний 5–10 м/с. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +13…+18 °С, вдень у західних та північних областях +20…+25 °С, в інших регіонах +27…+33 °С.

Сонця мало, але буде тепло — стало відомо, якою буде погода в Одесі сьогодні - фото 3
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Погода в Україні в червні 2024 року

Нагадаємо, що Діденко також розповіла, якою буде погода в Україні на початку літа. За її словами, можливі грозові зливи або незначні дощі, також спостерігатиметься пожежна небезпека.

Додамо, що синоптики розповіли, чим здивує цьогорічний червень українців. За даними фахівців, перший місяць літа буде теплішим, ніж торік. 

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Одеса
Одеська область
синоптик
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