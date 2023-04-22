Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 апреля

Пара гуляет в парке победы. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадки не ожидаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

Облачно;

ночью без существенных осадков, утром будет сильно дождь;

к вечеру возможно потепление. Ветер северо-западный, 3-5 м/с;

Температура ночью 6-8°С, днем 9-11°С.

На автодорогах области видимость до 1000м.

Погода в Одессе – 21 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Небо будет облачным;

ночью осадков не ожидается, однако утром может быть дождь, который закончится вечером;

Ветер юго-восточный, 4-6 м/с;

температура ночью 7-9°С, днем 11-14°С;

на автодорогах области видимость 500-1000м.

Погода в Украине

В субботу, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.