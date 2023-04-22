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Солнца можно не ждать: какой будет погода сегодня в Одессе

22 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 апреля
Пара гуляет в парке победы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадки не ожидаются.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

  • Облачно;
  • ночью без существенных осадков, утром будет сильно дождь;
  • к вечеру возможно потепление. Ветер северо-западный, 3-5 м/с;
  • Температура ночью 6-8°С, днем 9-11°С.
  • На автодорогах области видимость до 1000м.
Погода в Одессе – 21 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Небо будет облачным;
  • ночью осадков не ожидается, однако утром может быть дождь, который закончится вечером;
  • Ветер юго-восточный, 4-6 м/с;
  • температура ночью 7-9°С, днем 11-14°С;
  • на автодорогах области видимость 500-1000м.

Погода в Украине

В субботу, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.

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