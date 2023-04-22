Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 22 апреля

Солнца можно не ждать: какой будет погода сегодня в Одессе
22 апреля 2023 06:30
Пара гуляет в парке победы. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в Одессе весь день небо будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадки не ожидаются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды по Одессе
- Облачно;
- ночью без существенных осадков, утром будет сильно дождь;
- к вечеру возможно потепление. Ветер северо-западный, 3-5 м/с;
- Температура ночью 6-8°С, днем 9-11°С.
- На автодорогах области видимость до 1000м.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет облачным;
- ночью осадков не ожидается, однако утром может быть дождь, который закончится вечером;
- Ветер юго-восточный, 4-6 м/с;
- температура ночью 7-9°С, днем 11-14°С;
- на автодорогах области видимость 500-1000м.
Погода в Украине
В субботу, 22 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Однако в течение дня будет тепло.