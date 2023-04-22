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Сонця можна не чекати: якою буде погода сьогодні в Одесі

22 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 квітня
Пара гуляє у парку перемоги. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди по Одесі

  • Сильна хмарність;
  • вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;
  • під вечір можливе потепління. Вітер північно-західний, 3-5 м/с;
  • Температура вночі 6-8°С, вдень 9-11°С.
  • На автошляхах області видимість до 1000 м.
Погода в Одесі - 21 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Небо цілий день буде вкрите хмарами;
  • вночі опадів не передбачається, проте зранку може бути дощ, який закінчиться вечора;
  • Вітер південно-східний, 4-6 м/с;
  • температура вночі 7-9°С, вдень 11-14°С;
  • на автошляхах області видимість 500-1000 м.

Погода в Україні

У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.

 

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