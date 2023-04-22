Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 квітня

Сонця можна не чекати: якою буде погода сьогодні в Одесі
22 квітня 2023 06:30
Пара гуляє у парку перемоги. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди по Одесі
- Сильна хмарність;
- вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;
- під вечір можливе потепління. Вітер північно-західний, 3-5 м/с;
- Температура вночі 6-8°С, вдень 9-11°С.
- На автошляхах області видимість до 1000 м.
Прогноз погоди по Одеській області
- Небо цілий день буде вкрите хмарами;
- вночі опадів не передбачається, проте зранку може бути дощ, який закінчиться вечора;
- Вітер південно-східний, 4-6 м/с;
- температура вночі 7-9°С, вдень 11-14°С;
- на автошляхах області видимість 500-1000 м.
Погода в Україні
У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.