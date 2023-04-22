Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 22 квітня

Пара гуляє у парку перемоги. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що в Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди по Одесі

Сильна хмарність;

вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;

під вечір можливе потепління. Вітер північно-західний, 3-5 м/с;

Температура вночі 6-8°С, вдень 9-11°С.

На автошляхах області видимість до 1000 м.

Погода в Одесі - 21 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Небо цілий день буде вкрите хмарами;

вночі опадів не передбачається, проте зранку може бути дощ, який закінчиться вечора;

Вітер південно-східний, 4-6 м/с;

температура вночі 7-9°С, вдень 11-14°С;

на автошляхах області видимість 500-1000 м.

Погода в Україні

У суботу, 22 квітня, в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Однак впродовж дня буде тепло.