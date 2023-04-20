Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 апреля.

Дети играют у морского побережья. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сильная облачность;

ночью без существенных осадков, утром будет идти сильный дождь;

к вечеру возможен туман; ветер северный, 2-5 м/с;

температура ночью 9-10°С, днем 11-13°С;

на автодорогах области видимость до 1500 м.

Погода в Одессе 20 апреля. Фото: meteo.ua

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Небо будет облачным;

ночью без существенных осадков, но утром начнется дождь, который будет идти целый день;

ночью местами туман, ветер юго-восточный, 3-7 м/с;

температура ночью 7-9°С, днем 10-12°С;

на автодорогах области видимость до 1000 м.

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20 апреля по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.