Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 апреля.

Это случится в первой половине дня: какой будет погода сегодня в Одессе
20 апреля 2023 06:30
Дети играют у морского побережья. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды по Одессе
- Сильная облачность;
- ночью без существенных осадков, утром будет идти сильный дождь;
- к вечеру возможен туман; ветер северный, 2-5 м/с;
- температура ночью 9-10°С, днем 11-13°С;
- на автодорогах области видимость до 1500 м.
Прогноз погоды в Одесской области
- Небо будет облачным;
- ночью без существенных осадков, но утром начнется дождь, который будет идти целый день;
- ночью местами туман, ветер юго-восточный, 3-7 м/с;
- температура ночью 7-9°С, днем 10-12°С;
- на автодорогах области видимость до 1000 м.
Прогноз погоды в Украине
20 апреля по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.