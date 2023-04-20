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Это случится в первой половине дня: какой будет погода сегодня в Одессе

20 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 20 апреля.
Дети играют у морского побережья. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Утром будет идти дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды по Одессе

  • Сильная облачность;
  • ночью без существенных осадков, утром будет идти сильный дождь;
  • к вечеру возможен туман; ветер северный, 2-5 м/с;
  • температура ночью 9-10°С, днем 11-13°С;
  • на автодорогах области видимость до 1500 м.
Погода в Одесской области – 20 апреля. Фото: meteo.ua
Погода в Одессе 20 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Небо будет облачным;
  • ночью без существенных осадков, но утром начнется дождь, который будет идти целый день;
  • ночью местами туман, ветер юго-восточный, 3-7 м/с;
  • температура ночью 7-9°С, днем 10-12°С;
  • на автодорогах области видимость до 1000 м.
Погода в Одесской области – 20 апреля. Фото: meteo.ua
Погода в Одесской области 20 апреля. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

20 апреля по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. Синоптики рассказали, что во всех областях ожидаются осадки.

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