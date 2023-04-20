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Це трапиться у першій половині дня: якою буде погода в Одесі сьогодні

20 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 квітня
Діти граються біля морського узбережжя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати та через деякий час закінчитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди по Одесі

  • Сильна хмарність;
  • вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;
  • під вечір можливий туман. Вітер північний, 2-5 м/с;
  • Температура вночі 9-10°С, вдень 11-13°С;
  • На автошляхах області видимість до 1500 м.
Погода в Одеській області - 20 квітня. Фото: meteo.ua
Погода в Одесі - 20 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Небо цілий день буде вкрито хмарами;
  • вночі без істотних опадів, але зранку почнеться дощ, який йтиме цілий день;
  • вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 3-7 м/с;
  • температура вночі 7-9°С, вдень 10-12°С;
  • на автошляхах області видимість до 1000 м.
Погода в Одеській області - 20 квітня. Фото: meteo.ua
Погода в Одеській області 20 квітня. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

20 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.

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