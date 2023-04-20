Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 20 квітня

Це трапиться у першій половині дня: якою буде погода в Одесі сьогодні
20 квітня 2023 06:30
Діти граються біля морського узбережжя. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати та через деякий час закінчитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди по Одесі
- Сильна хмарність;
- вночі без істотних опадів, вранці сильно дощитиме;
- під вечір можливий туман. Вітер північний, 2-5 м/с;
- Температура вночі 9-10°С, вдень 11-13°С;
- На автошляхах області видимість до 1500 м.
Прогноз погоди по Одеській області
- Небо цілий день буде вкрито хмарами;
- вночі без істотних опадів, але зранку почнеться дощ, який йтиме цілий день;
- вночі місцями туман. Вітер південно-східний, 3-7 м/с;
- температура вночі 7-9°С, вдень 10-12°С;
- на автошляхах області видимість до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
20 квітня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. Синоптики розповіли, що у всіх областях країни очікуються опади.