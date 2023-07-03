Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 июля.

Пара гуляет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Возможны кратковременные осадки.

Ветер южный 2-5 м/с.

Температура ночью 21-22°С, днем 23-26°С.

Температура морской воды 21-23 °С

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 85%.

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Прогноз погоды в Одесской области

Местами возможна облачность.

Без осадков.

Ветер юго-западный, днем южный 6-9 м/с.

Температура ночью 17-20°С, днем 26-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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