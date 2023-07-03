Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 июля.

Солнца не видно: какой будет погода в Одессе в первый понедельник июля
3 июля 2023 06:30
Пара гуляет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
Сегодня в Одессе с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Возможны кратковременные осадки.
- Ветер южный 2-5 м/с.
- Температура ночью 21-22°С, днем 23-26°С.
- Температура морской воды 21-23 °С
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 85%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами возможна облачность.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, днем южный 6-9 м/с.
- Температура ночью 17-20°С, днем 26-32°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
3 июля погода в Украине будет разной. В некоторых областях жарко, а в других ожидаются дожди и грозы.