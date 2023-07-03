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Солнца не видно: какой будет погода в Одессе в первый понедельник июля

3 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 3 июля.
Пара гуляет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Днем, вероятно, пройдет дождь с грозой, но он закончится еще до прихода вечера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Возможны кратковременные осадки.
  • Ветер южный 2-5 м/с.
  • Температура ночью 21-22°С, днем 23-26°С.
  • Температура морской воды 21-23 °С
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 85%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами возможна облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, днем южный 6-9 м/с.
  • Температура ночью 17-20°С, днем 26-32°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

3 июля погода в Украине будет разной. В некоторых областях жарко, а в других ожидаются дожди и грозы.

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