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Сонця не видно: якою буде погода в Одесі в перший понеділок липня

3 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 липня
Пара прогулюється біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні в Одесі від самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Можливі короткочасні опади.
  • Вітер південний 2-5 м/с.
  • Температура вночі 21-22°С, вдень 23-26°С.
  • Температура морської води 21-23°С
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 85%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями можлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, вдень південний 6-9 м/с.
  • Температура вночі 17-20°С, вдень 26-32°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

3 липня погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.

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