Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 3 липня

Пара прогулюється біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Одесі від самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Удень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Можливі короткочасні опади.

Вітер південний 2-5 м/с.

Температура вночі 21-22°С, вдень 23-26°С.

Температура морської води 21-23°С

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 85%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями можлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, вдень південний 6-9 м/с.

Температура вночі 17-20°С, вдень 26-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

3 липня погода в Україні буде різною. У деяких областях буде спекотно, а в інших очікуються дощі та грози.