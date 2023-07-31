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Сотни домов в Одессе к вечеру будут без воды: список адресов

31 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сотни домов в Одессе к вечеру будут без воды: список адресов
Отключение воды. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

  • ул. Марсельская, 7-13 все дома;
  • ул. Орловская, част. сектор все дома;
  • ул.10-я Суворовская, все дома;
  • 11-15 линия Суворовская все дома;
  • ул. Жолио-Кюри, част. сектор все дома;
  • ул. Ришельевская, все дома;
  • Привокзальная пл. и переулок все дома;
  • ул. Пантелеймоновская, все дома;
  • ул. Пушкинская, все дома;
  • ул. Большая Арнаутская, все дома;
  • ул. М. Арнаутская, все дома;
  • ул. Канатная, все дома;
  • пров. Нахимова нечетные дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, изобретательные студенты КПИ им. Сикорский изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии. Детали читайте в материале .

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