Сотни домов в Одессе к вечеру будут без воды: список адресов

Отключение воды. Фото: Новини.LIVE

Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

ул. Марсельская, 7-13 все дома;

ул. Орловская, част. сектор все дома;

ул.10-я Суворовская, все дома;

11-15 линия Суворовская все дома;

ул. Жолио-Кюри, част. сектор все дома;

ул. Ришельевская, все дома;

Привокзальная пл. и переулок все дома;

ул. Пантелеймоновская, все дома;

ул. Пушкинская, все дома;

ул. Большая Арнаутская, все дома;

ул. М. Арнаутская, все дома;

ул. Канатная, все дома;

пров. Нахимова нечетные дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, изобретательные студенты КПИ им. Сикорский изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии. Детали читайте в материале .