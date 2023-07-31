Сотни домов в Одессе к вечеру будут без воды: список адресов
Сегодня некоторые жители города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где не будет воды в Одессе
По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:
- ул. Марсельская, 7-13 все дома;
- ул. Орловская, част. сектор все дома;
- ул.10-я Суворовская, все дома;
- 11-15 линия Суворовская все дома;
- ул. Жолио-Кюри, част. сектор все дома;
- ул. Ришельевская, все дома;
- Привокзальная пл. и переулок все дома;
- ул. Пантелеймоновская, все дома;
- ул. Пушкинская, все дома;
- ул. Большая Арнаутская, все дома;
- ул. М. Арнаутская, все дома;
- ул. Канатная, все дома;
- пров. Нахимова нечетные дома.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 21:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, изобретательные студенты КПИ им. Сикорский изобрели необычный фильтр для воды. Прибор можно использовать дома, он убивает вирусы и бактерии. Детали читайте в материале .