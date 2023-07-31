Сотні будинків в Одесі до вечора будуть без води: перелік адрес

Відключення води. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:

вул. Марсельська, 7-13 усі будинки;

вул. Орловська, част. сект. усі будинки;

вул.10-а Суворівська, усі будинки;

11-15 лінія Суворівська усі будинки;

вул. Жоліо-Кюрі, част. сект. усі будинки;

вул. Рішельєвська, усі будинки;

Привокзальна пл.та провулок усі будинки;

вул. Пантелеймонівська, усі будинки;

вул. Пушкінська, усі будинки;

вул. Велика Арнаутська, усі будинки;

вул. М. Арнаутська, усі будинки;

вул. Канатна, усі будинки;

пров. Нахімова непарні будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 21:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

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