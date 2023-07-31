Сотні будинків в Одесі до вечора будуть без води: перелік адрес
Сьогодні деякі мешканці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де не буде води в Одесі
Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами:
- вул. Марсельська, 7-13 усі будинки;
- вул. Орловська, част. сект. усі будинки;
- вул.10-а Суворівська, усі будинки;
- 11-15 лінія Суворівська усі будинки;
- вул. Жоліо-Кюрі, част. сект. усі будинки;
- вул. Рішельєвська, усі будинки;
- Привокзальна пл.та провулок усі будинки;
- вул. Пантелеймонівська, усі будинки;
- вул. Пушкінська, усі будинки;
- вул. Велика Арнаутська, усі будинки;
- вул. М. Арнаутська, усі будинки;
- вул. Канатна, усі будинки;
- пров. Нахімова непарні будинки.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків орієнтовно о 21:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
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