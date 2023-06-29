Отключение воды в Одессе 29 июня: адрес

Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

Сегодня 13 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Черноморского казачества ул., частично все дома; Балтская дорога ул., частично все дома; Юрия Олеши ул., все дома; Канатная ул., все дома; Сабанский пер., все дома; Троицкая ул., все дома; Фонтанская дорога ул., все дома; Посмитного ул., все дома; Северный пер., все дома; Шевченко просп., все дома; Гагарина просп., все дома; Романа Кармена ул., все дома; Довженко ул., все дома.

Сотрудники "Инфоксводоканала" уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.