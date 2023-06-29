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Сотни домов в Одессе останутся без воды: список адресов

29 июня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение воды в Одессе 29 июня: адрес
Человек набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня 13 улиц города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  1. Черноморского казачества ул., частично все дома;
  2. Балтская дорога ул., частично все дома;
  3. Юрия Олеши ул., все дома;
  4. Канатная ул., все дома;
  5. Сабанский пер., все дома;
  6. Троицкая ул., все дома;
  7. Фонтанская дорога ул., все дома;
  8. Посмитного ул., все дома;
  9. Северный пер., все дома;
  10. Шевченко просп., все дома;
  11. Гагарина просп., все дома;
  12. Романа Кармена ул., все дома;
  13. Довженко ул., все дома.

Сотрудники "Инфоксводоканала" уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

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