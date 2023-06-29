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Сотні будинків в Одесі залишаться без води: перелік адрес

29 червня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення води в Одесі 29 червня: перелік адрес
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні 13 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  1. Чорноморського козацтва вул., частково усі будинки;
  2. Балтська дорога вул., частково усі будинки;
  3. Юрія Олеші вул., усі будинки;
  4. Канатна вул., усі будинки;
  5. Сабанський пров., усі будинки;
  6. Троїцька вул., усі будинки;
  7. Фонтанська дорога вул., усі будинки;
  8. Посмітного вул., усі будинки;
  9. Полуничний пров., усі будинки;
  10. Шевченка просп., усі будинки;
  11. Гагаріна просп., усі будинки;
  12. Романа Кармена вул., усі будинки;
  13. Довженка вул., усі будинки;

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.

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