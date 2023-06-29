Відключення води в Одесі 29 червня: перелік адрес

Сотні будинків в Одесі залишаться без води: перелік адрес
Сьогодні 13 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
- Чорноморського козацтва вул., частково усі будинки;
- Балтська дорога вул., частково усі будинки;
- Юрія Олеші вул., усі будинки;
- Канатна вул., усі будинки;
- Сабанський пров., усі будинки;
- Троїцька вул., усі будинки;
- Фонтанська дорога вул., усі будинки;
- Посмітного вул., усі будинки;
- Полуничний пров., усі будинки;
- Шевченка просп., усі будинки;
- Гагаріна просп., усі будинки;
- Романа Кармена вул., усі будинки;
- Довженка вул., усі будинки;
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 18:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.