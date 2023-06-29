Відключення води в Одесі 29 червня: перелік адрес

Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні 13 вулиць міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Чорноморського козацтва вул., частково усі будинки; Балтська дорога вул., частково усі будинки; Юрія Олеші вул., усі будинки; Канатна вул., усі будинки; Сабанський пров., усі будинки; Троїцька вул., усі будинки; Фонтанська дорога вул., усі будинки; Посмітного вул., усі будинки; Полуничний пров., усі будинки; Шевченка просп., усі будинки; Гагаріна просп., усі будинки; Романа Кармена вул., усі будинки; Довженка вул., усі будинки;

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.