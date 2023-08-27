Значительная часть одесситов осталась без воды

Сотни домов в Одессе остались без воды: где именно
Сегодня, 27 августа, в Одессе продолжаются аварийно-восстановительные работы водоканала. Из-за этого несколько сот домов остались без водоснабжения до вечера.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
Водоснабжение планируют вернуть к 16:00:
- ул. Академика Королева, 75-122;
- ул. Академика Уильямса, 55-87;
- ул. Архитекторская, 12-22;
- ул. Ильфа и Петрова, 43–63;
- ул. Жолио-Кюри, 1-50;
- ул. 5-я линия, 5-15.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Киевском районе
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Напомним, ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.