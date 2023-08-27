Значительная часть одесситов осталась без воды

Отключение воды в доме. Фото: google.com

Сегодня, 27 августа, в Одессе продолжаются аварийно-восстановительные работы водоканала. Из-за этого несколько сот домов остались без водоснабжения до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Водоснабжение планируют вернуть к 16:00:

ул. Академика Королева, 75-122;

ул. Академика Уильямса, 55-87;

ул. Архитекторская, 12-22;

ул. Ильфа и Петрова, 43–63;

ул. Жолио-Кюри, 1-50;

ул. 5-я линия, 5-15.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Киевском районе

Фонтанская дорога, 16ю;

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Напомним, ученые предупреждают о разрушении жизненно важной системы океанических течений в течение нескольких десятилетий, если загрязнение будет продолжаться. Это может оказаться катастрофическим для глобальной погоды и повлиять на каждого человека на планете.