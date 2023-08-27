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Сотні будинків в Одесі залишилися без води: де саме

27 серпня 2023 11:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Значна частина одеситів залишилася без води
Відключення води у будинку. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 серпня, в Одесі тривають аварійно-відновлювальні роботи водоканалу. Через це кілька сотень будинків залишилися без водопостачання до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Водопостачання планують повернути до 16:00:

  • вул. Академіка Корольова, 75-122;
  • вул. Академіка Вільямса, 55-87;
  • вул. Архітекторська, 12-22;
  • вул. Ільфа і Петрова, 43-63;
  • вул. Жоліо-Кюрі, 1-50;
  • вул. 5-та лінія, 5-15.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети у Київському районі

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​Адміральський проспект, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Нагадаємо, вчені попереджають про руйнування життєво важливої системи океанічних течій впродовж кількох десятиліть, якщо забруднення буде продовжуватися. Це може стати катастрофічним для глобальної погоди та вплинути на кожну людину на планеті.

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