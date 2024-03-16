Сотни домов в Одессе остались без света — причины

Энергетики работают на линиях электропередач. Фото: УНИАН

Сегодня, 16 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Работы планируются до 19:00

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ул. Марии Демченко, 2-я Линия, 2,3,4,7,8,9,10,12,14,15,19,21,27,31,

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ул. Марии Демченко 5-я Линия, 6,16/участие, 21, 26, 70, 74, 76, 78/корп.40, 80, 82, 84, 86/корп.32, 90, 94, 95, 101, 103 , 105, 107,109, 111, 113, 115, 232, 234, 236,240, 242, 262, 264, 268, 270,

ул. Марии Демченко 6-я Линия, 11, 15, 19, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121,

ул. Белорусская, 2-38,

ул. Вершинная, 1-33, 16/1,16/1а,

ул. Эстонская, 1-А, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6/корп.1, 6а, 8, 8а,

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ул. Николая Огренича, 1/5, 1/5а, 6/1, 7,7а,9,9а,9б,9б/корп.1,12б,

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ул. Авиаторов, 43,

ул. Витебская, 1а,

ул. Якутская, 2,4,6,6а,8,8а,10,

ул. 4-я Линия Марии Демченко, 11,13,

ул. Вирского, 1/а/1,1б,2,4,

ул. Мичурина, 3,3/а/1,3/корп.4,3а,3а/корп.40, 3б, 5, 5а, 5б, 7в,

Работы запланированы до 18:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги имеет негативные последствия, как для потребителя, так и для поставщиков услуг. Чтобы погасить накопившиеся долги, можно заключить договор о реструктуризации.

Добавим, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.