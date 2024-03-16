Сотні домівок в Одесі залишилися без світла — причини

Енергетики працюють на лініях електропередач. Фото: УНІАН

Сьогодні, 16 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Центральний РЕМ

пров. Онілової, 3, 4, 6, 8/10, 9, 12, 14

Сквер Старобазарний, 3, 7

вул. Троїцька, 45, 47

вул. Успенська, 60-66, 97-105, 89

прос. Українських героїв, 27

Роботи плануються до 19:00

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Південний РЕМ

вул. Дача Ковалевського 142 лінія, 12, 142/2д/корп.1, 142, 140, 140а, 142/корп.217, 142, 8 лінія, 8, 18, 151, 7 лінія, 2/корп.130, 8 лінія, 24/136, 7 лінія, 1, а також 142, 102, 130, 132/ 1, 132а, 134, 142/корп.5,142/уч.12, 144а, 182,

вул. 7-а лінія, Дачі Ковалевського, 126,

вул. 12-а лінія, Дачі Ковалевського, 1, 6,

вул. 9-а лінія, Дачі Ковалевського, 12,

вул. Дача Ковалевського, 142, 9-я Лінія, 7,

вул. Ковалевського, 142 лінія, 12, 9,

вул. Дача Ковалевського 142, 8 лінія, 3, 5, 231,

вул. Дача Ковалевського 142, 6 лінія, 6,

вул. Дача Ковалевського, 142/153/корп.13,

вул. Дача Ковалевського, 103, 103/13а/13, 18а, 12, 13, 16, 17, 18, 4, 140Б, 140в, 140д,

вул. Дача Ковалевського, 107/корп.109, 111, 111/г, д, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, 144/б, 144/корп.10, 144в, 144д, 144ж,144л,

пров. Ковалевського, 9,

вул. Амундсена 142, 11-я, 7, 8, 9, Лінія, а також 105, 119, 132,132а,142а,144/4,

вул. Амундсена, 103-107, 142, 144, 144/3,5,6,9

пров. Амундсена, 1.

пров. 1-й Амундсена, 1,

пров. Амундсена, 1, 3, 142, 5, 6, 9, 11,

пров. 2-й Амундсена, 3/корп.4,

пров. 3-й Амундсена, 6/корп.5,6а, а також пров. 3-й Амундсена, 6/2,6/корп.10,6/корп.7,

вул. Правди, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254, 1/33/корп.165, 1/корп.24, 1/13/корп.203, 1/корп.11, 1/корп.7, 164, 166, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 1/корп.3, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 255,

вул. Марії Демченко,

вул. 6-а лінія, 4,

вул. Горіхова, 2/уч корп.26,177,192,252, а також вул. Горіхова, 170, 196

вул. Марії Демченко, 5-а Лінія, 17,

вул. Марії Демченко, 1-а Лінія, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15,20,

вул. Марії Демченко, 2-а Лінія, 2,3,4,7,8,9,10,12,14,15,19,21,27,31,

вул. Марії Демченко, 3-я лінія, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67,

вул. Марії Демченко, 4-а Лінія, 1, 3, 7, 14/уч, 18, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 60,64/корп.12, 67а, 68, 68а, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 93, 237, 243, 265,

вул. Марії Демченко 5-а Лінія, 6,16/участ, 21, 26, 70, 74, 76, 78/корп.40, 80, 82, 84, 86/корп.32, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107,109, 111, 113, 115, 232, 234, 236,240, 242, 262, 264, 268, 270,

вул. Марії Демченко 6-а Лінія, 11, 15, 19, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121,

вул. Білоруська, 2-38,

вул. Вершинна, 1-33, 16/1,16/1а,

вул. Естонська, 1-А, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6/корп.1, 6а, 8, 8а,

вул. Просвіти, 1, 1г, 1/1,1/16/корп.214, 1/корп.5, 1/корп.7, 1а, 1к, 2, 3, корп.2, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 11,

пров. Гетьманський, 4,

вул. Миколи Огренича, 1/5, 1/5а, 6/1, 7,7а,9,9а,9б,9б/корп.1,12б,

пров. Естонський, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7,11,13,

вул. Авіаторів, 43,

вул. Вітебська, 1а,

вул. Якутська, 2,4,6,6а,8,8а,10,

вул. 4-а Лінія Марії Демченко, 11,13,

вул. Вірського, 1/а/1,1б,2,4,

вул. Мічуріна, 3,3/а/1,3/корп.4,3а,3а/корп.40, 3б, 5, 5а, 5б, 7в,

Роботи заплановані до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для споживача, так і для постачальників послуг. Щоб погасити накопичені борги, можна укласти договір про реструктуризацію.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.