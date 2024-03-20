Сотни одесситов сегодня остались без света — адреса

Сообщение о ремонтных работах. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 марта, некоторые одесситы, подключенные к центральной и южной энергораспределительной сети, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Сегедская, 1,3;

пров. Лунный, 2

Южный РЭС:

просп. Небесной сотни, 37/корп.1, 79 — 91;

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40а;

Равенства, 88 — 195;

пер. 1-й Равенства,1 — 197;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

пер. Равенства, 2 — 92;

Фонтанская дорога, 71,106, 129;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Костанди, 14 — 43;

пер. 2-й Украинский, 3 — 6;

пер. 3-й Украинский,1а — 12;

Академическая, 1 — 52а;

просп. Академика Глушко, 28 — 40;

Тимирязева, 34 — 84;

Ильфа и Петрова, 12, 14;

Левитана, 19, 123б;

Бернардацци, 14/корп.22;

пер. Компасный, 1а;

Амундсена, 144;

Ореховая, 196;

Дача Ковалевского, 144;

пер. Амундсена, 5 — 11;

пер. Ковалевского, 9;

Анны Ахматовой, 1 — 40;

Елочная, 2 — 58г;

пер. Новоукраинский, 2 — 31;

Бахче, 2 — 16;

Куприна, 7 — 29а;

Окружная, 17 — 42;

пер. 1-й Академический, 1 — 21б;

пер. 2-й Академический, 2 — 6;

Дачно, 3а — 30б;

Львовская, 7а — 48т;

Сумская, 3 — 69;

пров. 2-й Дачный, 1 — 9;

Гаршина, 8 — 30;

Хрустальная, 1;

пер. Гаршина, 3 — 22а;

пер. Летний, 5;

пер. Ровный, 1 — 11;

Китобойная, 2 — 92;

Куприна, 26 — 54;

Сергея Шелухина (Александра Невского), 1 — 33;

Педагогическая, 21;

Академика Вернадского (Тульская), 1 — 51;

Черниговская, 1 — 24;

пер. 2-й Китобойный, 1 — 50;

пров. Черниговский, 1а — 8;

Костанди, 25 — 77;

Вазова Ивана, 9;

Вертелецкого, 7б, 13;

Дмитрия Донского, 1 — 45;

Левкоева, 1, 7, 7а;

Ледова, 1 — 15;

Немировича-Данченко, 10 — 16;

Обильная (Обильная), 1 — 35;

Планетно, 1 — 38;

Прорезная, 5, 5а;

Собинова, 15 — 20;

Флотская, 4 — 21;

пер. 1-й Обильный, 1 — 15;

пер. Флотский, 2а — 23;

Архитектурная, 10 — 14;

Достоевского, 1— 25;

Арбузная, 1 — 18;

Крымская, 1,3;

пер. 1-й Китобойный, 4 — 42;

пер. Исторический (Достоевского), 1 — 14;

пер. Крымский, 1а-22;

пер. Славы, 1 - 10;

пер. Климовича (1-й Александра Невского), 2 — 8;

пер. Чеховского (2-й Александра Невского), 1 — 8;

пер. Василия Кричевского (3-й Александра Невского), 2 — 7;

пер. Павла Чубинского (4-й Александра Невского), 3 — 7;

Харьковская, 1 — 20;

Научная (Шишкина), 1 — 44;

Юннатов, 1 — 15;

пер. 1-й Юннатов, 1 - 12б;

пер. Львовский, 2, 2/1, 76;

пер. Философский (1-й Шишкина), 1 — 7;

пер. 2-й Костанди, 2;

пер. Математический (2-й Шишкин), 1 — 20;

пер. 3-й Костанди, 2 — 8;

пер. Биологический (3-й Шишкин), 1 — 20;

пер. Безымянный, 2 — 12;

пер. Дмитрия Донского 2а, 3;

пер. Ипподромный, 10;

пер. Молокова, 1 — 12.;

Героев Крут, 1 — 5;

Люстдорфская дорога, 88а, 88б, 88в;

Маршрутная, 1,1а,3;

Детская, 2 — 6.

Северный РЭС:

Гладкова, 32, 34, 41;

Республиканская, 2 — 87;

Хаджибейская дорога, 2 — 87;

просп. Добровольского, 110б.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что некоторые граждане Украины могут не оплачивать жилищно-коммунальные услуги во время войны. Такое право предусмотрено исключительно при особых обстоятельствах.

Также мы писали, что некоторые поставщики обновят тарифы на электроэнергию для одной категории потребителей. Изменения произойдут с 1 апреля 2024 года.

Добавим, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.