Сотні одеситів сьогодні залишилися без світла — адреси

Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 березня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Сегедська, 1,3;

пров. Місячний, 2.

Південний РЕМ:

просп. Небесної сотні, 37/корп.1, 79 — 91;

Абрикосова, 4 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40а;

Рівності, 88 — 195;

пров. 1-й Рівності,1 — 197;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 2 — 92;

Фонтанська дорога, 71,106, 129;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Костанді, 14 — 43;

пров. 2-й Український, 3 — 6;

пров. 3-й Український,1а — 12;

Академічна, 1 — 52а;

просп. Академіка Глушка, 28 — 40;

Тімірязєва, 34 — 84;

Ільфа і Петрова, 12, 14;

Левітана, 19, 123б;

Бернардацці, 14/корп.22;

пров. Компасний, 1а;

Амундсена, 144;

Горіхова, 196;

Дача Ковалевського, 144;

пров. Амундсена, 5 -- 11;

пров. Ковалевського, 9;

Анни Ахматової, 1 — 40;

Ялинкова, 2 — 58г;

пров. Новоукраїнський, 2 — 31;

Баштанна, 2 — 16;

Купріна, 7 — 29а;

Окружна, 17 — 42;

пров. 1-й Академічний, 1 — 21б;

пров. 2-й Академічний, 2 — 6;

Дачна, 3а — 30б;

Львівська, 7а — 48т;

Сумська, 3 — 69;

пров. 2-й Дачний, 1 — 9;

Гаршина, 8 — 30;

Кришталева, 1;

пров. Гаршина, 3 — 22а;

пров. Літній, 5;

пров. Рівний, 1 — 11;

Китобійна, 2 — 92;

Купріна, 26 — 54;

Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1 — 33;

Педагогічна, 21;

Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;

Чернігівська, 1 — 24;

пров. 2-й Китобійний, 1 — 50;

пров. Чернігівський, 1а — 8;

Костанді, 25 — 77;

Вазова Івана, 9;

Вертелецького, 7б, 13;

Дмитра Донського, 1 — 45;

Левкоєва, 1, 7, 7а;

Лядова, 1 — 15;

Немировича-Данченка, 10 — 16;

Рясна (Обільна), 1 — 35;

Планетна, 1 — 38;

Прорізна, 5, 5а;

Собінова, 15 — 20;

Флотська, 4 — 21;

пров. 1-й Рясний, 1 — 15;

пров. Флотський, 2а — 23;

Архітектурна, 10 — 14;

Достоєвського, 1— 25;

Кавунова, 1 — 18;

Кримська, 1,3;

пров. 1-й Китобійний, 4 — 42;

пров. Історичний (Достоєвського), 1 — 14;

пров. Кримський, 1а-22;

пров. Слави, 1 — 10;

пров. Климовича (1-й Олександра Невського), 2 — 8;

пров. Чехівського (2-й Олександра Невського), 1 — 8;

пров. Василя Кричевського (3-й Олександра Невського), 2 — 7;

пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського), 3 — 7;

Харківська, 1 — 20;

Наукова (Шишкіна), 1 — 44;

Юннатів, 1 — 15;

пров. 1-й Юннатів, 1 — 12б;

пров. Львівський, 2, 2/1, 76;

пров. Філософський (1-й Шишкіна), 1 — 7;

пров. 2-й Костанді, 2;

пров. Математичний (2-й Шишкіна), 1 — 20;

пров. 3-й Костанді, 2 — 8;

пров. Біологічний (3-й Шишкіна), 1 — 20;

пров. Безіменний, 2 — 12;

пров. Дмитра Донського 2а, 3;

пров. Іподромний, 10;

пров. Молокова, 1 — 12.;

Героїв Крут, 1 — 5;

Люстдорфська дорога, 88а, 88б, 88в;

Маршрутна, 1,1а,3;

Дитяча, 2 — 6.

Північний РЕМ:

Гладкова, 32, 34, 41;

Республіканська, 2 — 87;

Хаджибейська дорога, 2 — 87;

просп. Добровольського, 110б.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:



у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що деякі громадяни України можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги під час війни. Таке право передбачене виключно за особливих обставин.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.