Сотні одеситів сьогодні залишилися без світла — адреси
Сьогодні, 20 березня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Сегедська, 1,3;
- пров. Місячний, 2.
Південний РЕМ:
- просп. Небесної сотні, 37/корп.1, 79 — 91;
- Абрикосова, 4 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40а;
- Рівності, 88 — 195;
- пров. 1-й Рівності,1 — 197;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 2 — 92;
- Фонтанська дорога, 71,106, 129;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Костанді, 14 — 43;
- пров. 2-й Український, 3 — 6;
- пров. 3-й Український,1а — 12;
- Академічна, 1 — 52а;
- просп. Академіка Глушка, 28 — 40;
- Тімірязєва, 34 — 84;
- Ільфа і Петрова, 12, 14;
- Левітана, 19, 123б;
- Бернардацці, 14/корп.22;
- пров. Компасний, 1а;
- Амундсена, 144;
- Горіхова, 196;
- Дача Ковалевського, 144;
- пров. Амундсена, 5 -- 11;
- пров. Ковалевського, 9;
- Анни Ахматової, 1 — 40;
- Ялинкова, 2 — 58г;
- пров. Новоукраїнський, 2 — 31;
- Баштанна, 2 — 16;
- Купріна, 7 — 29а;
- Окружна, 17 — 42;
- пров. 1-й Академічний, 1 — 21б;
- пров. 2-й Академічний, 2 — 6;
- Дачна, 3а — 30б;
- Львівська, 7а — 48т;
- Сумська, 3 — 69;
- пров. 2-й Дачний, 1 — 9;
- Гаршина, 8 — 30;
- Кришталева, 1;
- пров. Гаршина, 3 — 22а;
- пров. Літній, 5;
- пров. Рівний, 1 — 11;
- Китобійна, 2 — 92;
- Купріна, 26 — 54;
- Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1 — 33;
- Педагогічна, 21;
- Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;
- Чернігівська, 1 — 24;
- пров. 2-й Китобійний, 1 — 50;
- пров. Чернігівський, 1а — 8;
- Костанді, 25 — 77;
- Вазова Івана, 9;
- Вертелецького, 7б, 13;
- Дмитра Донського, 1 — 45;
- Левкоєва, 1, 7, 7а;
- Лядова, 1 — 15;
- Немировича-Данченка, 10 — 16;
- Рясна (Обільна), 1 — 35;
- Планетна, 1 — 38;
- Прорізна, 5, 5а;
- Собінова, 15 — 20;
- Флотська, 4 — 21;
- пров. 1-й Рясний, 1 — 15;
- пров. Флотський, 2а — 23;
- Архітектурна, 10 — 14;
- Достоєвського, 1— 25;
- Кавунова, 1 — 18;
- Кримська, 1,3;
- пров. 1-й Китобійний, 4 — 42;
- пров. Історичний (Достоєвського), 1 — 14;
- пров. Кримський, 1а-22;
- пров. Слави, 1 — 10;
- пров. Климовича (1-й Олександра Невського), 2 — 8;
- пров. Чехівського (2-й Олександра Невського), 1 — 8;
- пров. Василя Кричевського (3-й Олександра Невського), 2 — 7;
- пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського), 3 — 7;
- Харківська, 1 — 20;
- Наукова (Шишкіна), 1 — 44;
- Юннатів, 1 — 15;
- пров. 1-й Юннатів, 1 — 12б;
- пров. Львівський, 2, 2/1, 76;
- пров. Філософський (1-й Шишкіна), 1 — 7;
- пров. 2-й Костанді, 2;
- пров. Математичний (2-й Шишкіна), 1 — 20;
- пров. 3-й Костанді, 2 — 8;
- пров. Біологічний (3-й Шишкіна), 1 — 20;
- пров. Безіменний, 2 — 12;
- пров. Дмитра Донського 2а, 3;
- пров. Іподромний, 10;
- пров. Молокова, 1 — 12.;
- Героїв Крут, 1 — 5;
- Люстдорфська дорога, 88а, 88б, 88в;
- Маршрутна, 1,1а,3;
- Дитяча, 2 — 6.
Північний РЕМ:
- Гладкова, 32, 34, 41;
- Республіканська, 2 — 87;
- Хаджибейська дорога, 2 — 87;
- просп. Добровольського, 110б.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що деякі громадяни України можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги під час війни. Таке право передбачене виключно за особливих обставин.
Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.
Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.
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