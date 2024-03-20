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Сотні одеситів сьогодні залишилися без світла — адреси

20 березня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Сотні одеситів сьогодні залишилися без світла — адреси
Повідомлення про ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 20 березня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчої мережі, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • Сегедська, 1,3;
  • пров. Місячний, 2.

Південний РЕМ:

  • просп. Небесної сотні, 37/корп.1, 79 — 91;
  • Абрикосова, 4 — 105;
  • Дубовий Гай, 2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40а;
  • Рівності, 88 — 195;
  • пров. 1-й Рівності,1 — 197;
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29;
  • пров. Рівності, 2 — 92;
  • Фонтанська дорога, 71,106, 129;
  • пров. Янтарний, 6 — 8;
  • Костанді, 14 — 43;
  • пров. 2-й Український, 3 — 6;
  • пров. 3-й Український,1а — 12;
  • Академічна, 1 — 52а;
  • просп. Академіка Глушка, 28 — 40;
  • Тімірязєва, 34 — 84;
  • Ільфа і Петрова, 12, 14;
  • Левітана, 19, 123б;
  • Бернардацці, 14/корп.22;
  • пров. Компасний, 1а;
  • Амундсена, 144;
  • Горіхова, 196;
  • Дача Ковалевського, 144;
  • пров. Амундсена, 5 -- 11;
  • пров. Ковалевського, 9;
  • Анни Ахматової, 1 — 40;
  • Ялинкова, 2 — 58г;
  • пров. Новоукраїнський, 2 — 31;
  • Баштанна, 2 — 16;
  • Купріна, 7 — 29а;
  • Окружна, 17 — 42;
  • пров. 1-й Академічний, 1 — 21б;
  • пров. 2-й Академічний, 2 — 6;
  • Дачна, 3а — 30б;
  • Львівська, 7а — 48т;
  • Сумська, 3 — 69;
  • пров. 2-й Дачний, 1 — 9;
  • Гаршина, 8 — 30;
  • Кришталева, 1;
  • пров. Гаршина, 3 — 22а;
  • пров. Літній, 5;
  • пров. Рівний, 1 — 11;
  • Китобійна, 2 — 92;
  • Купріна, 26 — 54;
  • Сергія Шелухина (Олександра Невського), 1 — 33;
  • Педагогічна, 21;
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1 — 51;
  • Чернігівська, 1 — 24;
  • пров. 2-й Китобійний, 1 — 50;
  • пров. Чернігівський, 1а — 8;
  • Костанді, 25 — 77;
  • Вазова Івана, 9;
  • Вертелецького, 7б, 13;
  • Дмитра Донського, 1 — 45;
  • Левкоєва, 1, 7, 7а;
  • Лядова, 1 — 15;
  • Немировича-Данченка, 10 — 16;
  • Рясна (Обільна), 1 — 35;
  • Планетна, 1 — 38;
  • Прорізна, 5, 5а;
  • Собінова, 15 — 20;
  • Флотська, 4 — 21;
  • пров. 1-й Рясний, 1 — 15;
  • пров. Флотський, 2а — 23;
  • Архітектурна, 10 — 14;
  • Достоєвського, 1— 25;
  • Кавунова, 1 — 18;
  • Кримська, 1,3;
  • пров. 1-й Китобійний, 4 — 42;
  • пров. Історичний (Достоєвського), 1 — 14;
  • пров. Кримський, 1а-22;
  • пров. Слави, 1 — 10;
  • пров. Климовича (1-й Олександра Невського), 2 — 8;
  • пров. Чехівського (2-й Олександра Невського), 1 — 8;
  • пров. Василя Кричевського (3-й Олександра Невського), 2 — 7;
  • пров. Павла Чубинського (4-й Олександра Невського), 3 — 7;
  • Харківська, 1 — 20;
  • Наукова (Шишкіна), 1 — 44;
  • Юннатів, 1 — 15;
  • пров. 1-й Юннатів, 1 — 12б;
  • пров. Львівський, 2, 2/1, 76;
  • пров. Філософський (1-й Шишкіна), 1 — 7;
  • пров. 2-й Костанді, 2;
  • пров. Математичний (2-й Шишкіна), 1 — 20;
  • пров. 3-й Костанді, 2 — 8;
  • пров. Біологічний (3-й Шишкіна), 1 — 20;
  • пров. Безіменний, 2 — 12;
  •  пров. Дмитра Донського 2а, 3;
  •  пров. Іподромний, 10;
  •  пров. Молокова, 1 — 12.;
  • Героїв Крут, 1 — 5;
  • Люстдорфська дорога, 88а, 88б, 88в;
  • Маршрутна, 1,1а,3;
  • Дитяча, 2 — 6.  

Північний РЕМ:

  • Гладкова, 32, 34, 41;
  • Республіканська, 2 — 87;
  • Хаджибейська дорога, 2 — 87;
  • просп. Добровольського, 110б.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
 

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що деякі громадяни України можуть не сплачувати за житлово-комунальні послуги під час війни. Таке право передбачене виключно за особливих обставин.

Також ми писали, що деякі постачальники оновлять тарифи на електричну енергію для однієї категорії споживачів. Зміни відбудуться з 1 квітня 2024 року.

Додамо, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

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