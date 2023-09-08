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Сотни одесситов сегодня остались без воды: в чем причина

8 сентября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе не будет воды сегодня
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе проходят аварийно-ремонтные работы водоканала на объектах города. Поэтому сегодня, 8 сентября, часть горожан остаться без водоснабжения до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Малая Арнаутская, 72;
  • ул. Прохоровская — все дома;
  • ул. Степовая — все дома;
  • Алексеевская площадь — все дома;
  • ул. Богдана Хмельницкого — все дома;
  • ул. Запорожская — все дома;
  • ул. Болгарская, 50–90, 41–87.

Водоснабжение в Одессе планируют вернуть во все дома к 20:30.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

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