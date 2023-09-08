Где в Одессе не будет воды сегодня

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративный: google.com

В Одессе проходят аварийно-ремонтные работы водоканала на объектах города. Поэтому сегодня, 8 сентября, часть горожан остаться без водоснабжения до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Малая Арнаутская, 72;

ул. Прохоровская — все дома;

ул. Степовая — все дома;

Алексеевская площадь — все дома;

ул. Богдана Хмельницкого — все дома;

ул. Запорожская — все дома;

ул. Болгарская, 50–90, 41–87.

Водоснабжение в Одессе планируют вернуть во все дома к 20:30.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

В Украине субсидии на отопительный сезон 2023/2024 предоставляют даже гражданам с задолженностью за коммунальные услуги. Для этого необходимо соблюдать определенные условия.