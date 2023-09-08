Где в Одессе не будет воды сегодня

Сотни одесситов сегодня остались без воды: в чем причина
В Одессе проходят аварийно-ремонтные работы водоканала на объектах города. Поэтому сегодня, 8 сентября, часть горожан остаться без водоснабжения до вечера.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Малая Арнаутская, 72;
- ул. Прохоровская — все дома;
- ул. Степовая — все дома;
- Алексеевская площадь — все дома;
- ул. Богдана Хмельницкого — все дома;
- ул. Запорожская — все дома;
- ул. Болгарская, 50–90, 41–87.
Водоснабжение в Одессе планируют вернуть во все дома к 20:30.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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