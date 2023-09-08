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Сотні одеситів сьогодні залишилися без води: у чому причина

8 вересня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі не буде води сьогодні
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі тривають аварійно-ремонтні роботи водоканалу на об'єктах міста. Через це сьогодні, 8 вересня, частина містян залишитися без водопостачання до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • вул. Мала Арнаутська, 72;
  • вул. Прохоровська — усі будинки;
  • вул. Степова — усі будинки;
  • Олексіївська площа — усі будинки;
  • вул. Богдана Хмельницького — усі будинки;
  • вул. Запорізька — усі будинки;
  • вул. Болгарська, 50-90, 41-87.

Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 20:30.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

В Україні субсидії на опалювальний сезон 2023/2024 надають навіть громадянам із заборгованістю за комунальні послуги. Для цього необхідно дотримуватися певних умов.

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