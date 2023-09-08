Де в Одесі не буде води сьогодні

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі тривають аварійно-ремонтні роботи водоканалу на об'єктах міста. Через це сьогодні, 8 вересня, частина містян залишитися без водопостачання до вечора.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Мала Арнаутська, 72;

вул. Прохоровська — усі будинки;

вул. Степова — усі будинки;

Олексіївська площа — усі будинки;

вул. Богдана Хмельницького — усі будинки;

вул. Запорізька — усі будинки;

вул. Болгарська, 50-90, 41-87.

Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 20:30.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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