Де в Одесі не буде води сьогодні

Сотні одеситів сьогодні залишилися без води: у чому причина
В Одесі тривають аварійно-ремонтні роботи водоканалу на об'єктах міста. Через це сьогодні, 8 вересня, частина містян залишитися без водопостачання до вечора.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- вул. Мала Арнаутська, 72;
- вул. Прохоровська — усі будинки;
- вул. Степова — усі будинки;
- Олексіївська площа — усі будинки;
- вул. Богдана Хмельницького — усі будинки;
- вул. Запорізька — усі будинки;
- вул. Болгарська, 50-90, 41-87.
Водопостачання в Одесі планують повернути до всіх будинків до 20:30.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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